Penitenciarul Botoșani, asumându-și rolul de serviciu public aflat în slujba comunității, participă și în acest an la activitățile derulate cu ocazia campaniei „Ziua Națională de Curățenie - Let's Do It, Romania!”, alături de organizatorii acesteia, respectiv Asociația „Viitorul în Zori”.



Astfel, în data de 15 octombrie 2018, 40 de persoane private de libertate vor participa, în calitate de voluntari, la activități de ecologizare şi igienizare în zona limitrofă a localității Botoșani – drumul european E58( Pacea – Cornișa).Persoanele implicate în cadrul acestora activități îşi execută pedeapsa privativă de... citeste mai mult

