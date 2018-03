Detii un domeniu .ro? Afla ce taxa a fost introdusa Pentru serviciul de mentenanta anuala in cazul domeniilor " .ro" s-a introdus o taxa anuala in valoare de 6 euro, fara TVA. Taxa a intrat in vigoare de la 1 martie 2018, dupa ce Consiliul de Administratie al Institutului National de Cercetare-Devoltare in Informatica Bucuresti a aprobat introducerea sa.

Detinatorii de domenii " .ro " vor putea achita contravaloarea serviciului de mentenanta pentru perioada dorita. Aceasta este de minimum un an si maximum 10 ani.

„Tariful practicat de registrul de domenii ".ro"va fi de 6... citeste mai mult

