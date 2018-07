Palatul Kensington a publicat, luni, primele imagini oficiale de la botezul Prințului Louis, care a fost creștinat pe 9 iulie St James’s Palace.

Cele 5 fotografii postate pe pagina oficială de Twitter a Palatului au devenit virale în scurt timp. Însă un detaliu le-a scăpat multor internauți.

Prințesa Charlotte a fost surprinsă în timp ce îl tine de mână pe micuțul Louis, care stă în brațele mamei lui, Kate Middleton.

Fetița nu-l scapă din priviri pe frățiorul ei, fiind și singura care nu privește spre camera de fotografiat, potrivit tabu.ro.



