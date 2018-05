Luni, 14 Mai, 16:03

U Craiova și FCSB joacă de la 20:45 în derby-ul penultimei etape din play-off. Partida este liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. Echipa lui Dică are nevoie de victorie pentru a rămâne cu șanse în lupta la titlu cu CFR Cluj.

Ion Marin, fost antrenor la Dinamo, a vorbit despre marea diferență dintre CFR Cluj și FCSB, explicând de ce clujenii sunt favoriți la câștigarea campionatului.

"La CFR Cluj în vestiar vorbește doar Dan Petrescu. Când el amendează un jucător, tot clubul îl susține. Nu vine nimeni să spună «Nu-l amenda» sau «Bagă-l pe ăsta că am dat 1 milion pe el»Și fotbaliștii îl ascultă mereu.

