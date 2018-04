Alexandru Vieru • Asasinul prostituatei Loredana Giumurtu a incercat tot timpul sa stea in preajma politistilor pentru a afla in ce stadiu se afla ancheta • La cateva ore dupa descoperirea cadavrului in canal, s-a oferit sa-i ajute pe anchetatori sa...

Buna ziua Iasi, 15 Februarie 2011