Duminica, 25 Februarie, 15:40

Accidentat înainte de meciul tur cu Lazio, 1-0, Denis Alibec s-a recuperat mai repede decât se aștepta.

Atacantul de 27 de ani, care a marcat un singur gol în acest sezon, a început de câteva zile alergările ușoare, potrivit TV Digi Sport.

Astfel, Alibec are mari șanse să fie apt pentru primul meci din play-off, cu Poli Iași. Acesta ar urma să înceapă meciul ca rezervă și să intre pe parcurs, în locul lui Harlem Gnohere.

2.200.000 €este cota lui Alibec, potrivit transfermarkt.de

Alibec are 13 meciuri în Liga 1, marcând un gol, cu Gaz Metan, în primul meci din 2018. Atacantul mai are un gol în Europa League și... citeste mai mult