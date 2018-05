Mercedes-Benz Clasa C facelift . Modelul poate fi comandat și în România, cea mai accesibilă versiune având un preț de pornire de 38.800 de euro cu TVA. Multă lume își dorea să vadă pe Clasa C facelift o serie de tehnologii și de accesorii de interior pe care acum le găsim chiar și pe Clasa A. Însă nemții au preferat să păstreze noutățile pentru viitoarea generație.

Conform unor surse internaționale, noua generație Clasa C va debuta în 2021. Versiunile Coupe și T-Modell vor fi gata în 2022, iar în același an vom face cunoștință și cu o variantă All Terrain. Cel mai probabil, viitorul Clasa C All Terrain va miza... citeste mai mult

