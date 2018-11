Unul intre cei mai curtaţi jucători din Liga 1 Betano e Darius Olaru, 20 de ani, de la Gaz Metan Mediaş. Mijlocaşul a fost la un pas de a ajunge la FCSB în vara trecută, dar mutarea s-ar putea realiza în această iarnă, Becali dorindu-l sub comanda lui Dică.

"Şi eu sunt credincios ca domnul Becali. Noi nu am avut înţelegeri verbale, noi am avut încheiat şi un contract pe care l-am rupt la vremea respectivă, mai exact în vara anului trecut, pentru că noi eram o echipă care avea nevoie de bani, nu azi, nu mâine, ci ieri!

Şi acolo erau două clauze în care sumele erau împărţite pe o perioadă mare, care nu... citeste mai mult