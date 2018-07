Un tânăr în vârstă de 27 de ani, care scria pe Facebook în timp ce conducea, și-a pierdut viața la mai bine de o săptămână de la producerea accidentului în care a fost rănit grav.

Cătălin, un șofer de 27 de ani din Arad, a avut parte de un moment cumplit. În urmă cu câteva săptămâni, el a fost implicat într-un accident rutier grav, după ce își dusesemama la Timișoara cu mașina la niște rude. Pe drumul de întoarcere la Arad, s-a ciocnit de un camion deoarece nu era concentrat la drum, ci scria pe Facebook.

"Eram atent pe telefon și m-am băgat într-un TIR. Am dus-o pe mama mea la Timișoara. Am lăsat-o la o rudă. Am paralizat… Mi-am distrus...

