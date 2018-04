Deşi are doar un an şi jumătate, băieţelul din clipul video de mai jos reuşeşte să citească fiecare cuvânt de pe cartonaşele cu care se joacă. El are parte și de puţin ajutor din partea tatălui, dar, totuși, este la o vârstă la care alți copii de...

Antena 3, 8 Martie 2017