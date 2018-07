Despre douã opere de artã care nu ne apartin

Avand in vedere o serie de informatii apãrute in spatiul public in ultima perioadã, prin intermediul unor mijloace de comunicare in masã locale – referitoare la douã busturi sculptate si trei ‘basoreliefuri’ ce apartin artistului Cristian Pantea – Biroul de Presã al Primãriei Municipiului Barlad face urmãtoarele precizãri: În primul rand, bustul care il infãtiseazã pe Spiru Haret si care in prezent se aflã amplasat pe un teren proprietate privatã, nu este nici al primãriei locale, nici al Clubului Copiilor ‘Spiru Haret’ Barlad, pentru ca vreuna din cele douã institutii sã poate... citeste mai mult