Până de curând nu puteam pricepe cum diverşi cunoscuţi de la care aveam pretenţii, oameni cu studii, cu experienţă de viaţă, sunt pro-PSDragnea şi anti-justiţie, în mod vădit, pe faţă. Deloc întâmplător am zis PSDragnea deoarece eu cred în continuare în buna credinţă a multor social-democraţi, îngropaţi de actuala conducere. Revenind, nu puteam pricepe cum te poţi poziţiona anti-independenţa justiţiei când cu toţii am parcurs ultimii 28 de ani. Săptămâni în şir am încercat să înţeleg de ce oameni care au gândire proprie,... citeste mai mult