Despre autobuze

Într-un autobuz, Braşov-Bucureşti, un tânăr domn asiatic cere, aproape rugându-se de şofer, o pauză pentru toaletă. Stăpânul autobuzului care nu ştie o boabă de engleză, ridică din umeri: peste zece minute.

De la zece minute, la o oră şi jumătate, când a fost prima oprire - asta-i diferenţa dintre Rai şi Iad.

Braşov - Bucureşti, pe şosea, cinci ore, pentru 185 de kilometri. Adică 37 de km la oră.

În urmă cu câţiva ani, am făcut 12 ore cu trenul de la Cluj la Bucureşti, - sub 450 de kilometri. 37 de km pe oră, cum ar veni. Am zis atunci că nu mai merg în viaţa mea cu trenul. Dar am mers spre Braşov, săptămâna

