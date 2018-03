Patru muzicieni din România, Elveția, Statele Unite și Austria se întâlnesc joi, 12 aprilie, de la ora 20.00, pe scena ARCUB pentru concertul de jazz „La classe operaia va in paradiso” inspirat de lumea comunismului. Concertul face parte din cel de-al doilea sezon Artist in Residence de la ARCUB, organizat de Primăria Capitalei și îi are ca protagoniști pe Mircea Tiberian, Claudio Puntin, Chris Dahlgren și Alfred Vogel.

Proiectul „La classe operaia va in paradiso” (Clasa muncitoare merge în paradis) împrumută titlul de la o celebră peliculă din... citeste mai mult

