Desi ramane scazuta, puterea de cumparare a romanilor a avut cea mai mare rata de crestere din Europa, in 2017 GfK a derulat un studiu-analiza a retail-ului european, cuprinzand si cele mai recente evolutii si prognoze pentru 2018.

Pentru 32 de state, GfK a analizat puterea de cumparare, ponderea cheltuielilor populatiei in retail din cheltuielile totale, inflatia si profitabilitatea spatiilor comerciale.



Conform studiului, in 2017, fiecare cetatean din tarile UE analizate a avut o putere medie de cumparare de 16.436 euro, echivaland cu o... citeste mai mult