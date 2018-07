Desi ne temem de dezastre, in Romania, numarul de locuinte neasigurate ramane urias: 7.238.974 PAID Romania - Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale a incheiat prima jumatate a anului 2018 cu 1.690.193 de polite de asigurare obligatorii in vigoare, comparativ cu 1.672.974 polite valabile in aceeasi perioada din 2017.

S-a inregistrat o crestere de putin peste 1% a numarului de locuinte asigurate obligatoriu in Romania. Numarul de locuinte neasigurate ramane in continuare unul semnificativ: 7.238.974.



75,8% dintre locuintele asigurate se afla in mediul urban, iar... citeste mai mult

