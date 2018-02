Ministerul Mediului si Padurilor a aprobat marcarea cu inele a 1.000 de exemplare de lilieci, actiune prevazuta in proiectul “Conservarea speciilor de lilieci in Muntii Padurea Craiului, Bihor si Trascau“. In Romania traiesc 31 de specii de lilieci,...

Mediaş Info, 13 Mai 2011