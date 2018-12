Andreea Sava a prezentat la emisiunea ”Descoperiți”, lista magnaților români, care sunt regi în Africa.

Frank Timiș - se zvonește că ar avea o mină de diamante în Sierra Leone (2011- Gheorghe Dobre, directorul general ALRO spunea că un român are o mină de diamante în Sierra Leone); acesta controlează cel mai mare zăcământ cunoscut de fier din Africa și resure de mangan la mina Tambao din Burkina Faso.

Ovidiu Tender - are concesiuni de aur și metale rare în Africa; deține o treime din conseiunile de țiței din Asia (Tender Oil and Gas); are exploatări de hidrocarpuri și minerale,linie aeriană în Africa, Senegal, Coasta de Fildeș, Mali, Gambia.

