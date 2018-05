Un om obisnuit ar trebui sa doarma noaptea intre 7 si 9 ore pentru o buna functionare a organismului. Atunci cand cineva doarme mai putin ii creste tensiunea arteriala. In plus, mananca mai mult, ceea ce creste riscul de a dezvolta obezitate si diabet.

Tulburari de somn

Uneori lipsa somnului este cauzata de anumite tulburari, care pot crea probleme si in timpul zilei:

– transpiratiile nocturne sunt cauzate de menopauza, cancer si infectii;

– hipersomnia e caracterizeaza prin somnolenta excesiva in timpul zilei, desi somnul de noapte este de...