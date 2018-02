Descoperiri arheologice incredibile despre civilizatia mayasa

Piramide, palate, diguri... Gratie noilor tehnologii, arheologii au reusit sa scoata la lumina, in Guatemala, mii de situri necunoscute pana acum si sa inteleaga mai bine cum traia populatia mayasa.



Ruinele a peste 60.000 de situri antice, apartinand civilizatiei mayase si ascunse in jungla, au fost descoperite in nordul Guatemalei de o echipa internationala de arheologici, relateaza National Geographic.

In expeditia lor, expertii au folosit tehnologia LIDAR ( Light Detection and Ranging ), o tehnica speciala de masurare a distantei bazata pe utilizarea luminii.

Astfel, oamenii de stiinta au obtinut o noua harta a solului, cu tot ce ascude perdeaua deasa a padurii.... citeste mai mult