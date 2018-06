Un om a reușit să scape de erupția lui Vesuvius în anul 79 doar pentru a fi zdrobit de un bloc de piatră aruncat de un nor vulcanic exploziv, sugerează noi săpături de la față locului.

Arheologii care lucrează în vechiul oraș roman din Pompeii, Italia, au găsit rămășițele omului la aproape 2.000 de ani după ce acesta murit.



Imaginile uimitoare arată scheletul aflat sub o piatră. Impactul a zdrobit partea superioară a corpului omului, iar capul lui ar putea fi încă îngropat sub blocul de piatră.



Leziunile de pe tibia scheletului sunt semne ale unei infecții osoase care probabil au împiedicat evadare bărbatului, au afirmat... citeste mai mult

