Clientul unui supermarket din localitatea Brezeni, judeţul Vaslui, a descoperit un șoarece mort în pâine. Bărbatul a cumpărat două pâini, dar atunci când a vrut să mânânce dintr-una din ele, a înlemnit. Aceeași reacție a avut-o și conducerea supermarketului.

Bărbatul a făcut cumpărături de la un supermarket din comună. Când a ajuns acasă a avut însă un şoc. În punga cu pâine se afla un şoarece mort.

la ieșire aproape la casa am cumparat si doua paini si cand era aproape gata ceaunul am vrut sa mancam si cand am vazut asta am avut o stare de voma... citeste mai mult

