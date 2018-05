Un craniu şi mai multe oseminte umane au fost descoperite într-un parc din zona centrală a municipiului Vaslui, la câţiva metri de un bloc de locuinţe.

Muncitorii care au dat peste respectivele oase au alertat poliţia, care a declanşat o anchetă în acest caz pentru a stabili vechimea acelor rămăşiţe şi în ce condiţii au ajuns într-un loc în care se excavase în trecut pentru construirea imobilelor din zonă.

„Întâi am dat peste craniu şi apoi peste restul osemintelor. Am rămas blocaţi cu toţii, mai ales că locul în care se aflau era într-o zonă unde cu siguranţă s-au făcut săpături în trecut pentru fundaţia blocului care se află la doar câţiva metri. În plus, oasele... citeste mai mult