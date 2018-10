O femeie in varsta de 83 de ani a ascuns cadavrul fiului sau in curtea casei sale, acolo unde l-a ingropat. Mai mult, femeia este cea care a si curmat zilele baiatului ei, in varsta de 43 de ani. Totul ar fi inceput dupa ce mai multi vecini ar fi...

Antena 3, 12 Mai 2017