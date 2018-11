Un creier in miniatura, un craniu si par au fost descoperite in interiorul unei tumori care crestea in ovarul unei tinere de 16 ani.

Cand medicii au taiat tumoarea de 10 centimetri latime, au descoperit bucati de par si un creier nedevoltat, precum si invelisul osos al acestuia, potrivit bzi.ro.

Analizele detaliate au dezvaluit faptul ca celulele din creier erau organizate sub forma unei versiuni mici a cerebelului. Acesta era suficient de dezvoltat pentru ca impulsurile sa fie trimise intre neuroni, conform lui Masayuki Shintaku, medicul care a studiat tumoarea.

Structura... citeste mai mult