Descoperire macabră într-un sat din județul Satu Mare, unde mai mulți localnici au găsit scheletul unui bărbat care s-a spânzurat într-o pădure de la marginea comunei, în urmă cu mai bine de un an.

Potrivit gazetadenordvest.ro, bărbatut s-a spânzurat cu mai mult de un an în urmă și a fost găsit atârnând într-o pădure din satul Legheriște.

Din primele cercetări care s-au făcut la fața locului s-a descoperit că era vorba despre un bărbat în vârstă de 56 de ani, din Baia Mare, care s-a spânzurat cu mai bine de un an în urmă, mai scrie sursa citată.

Trupul... citeste mai mult

azi, 08:55 in Social, Vizualizari: 37 , Sursa: A1 in