• Un barbat din Iasi a fost gasit spanzurat in chiar in fata casei in care locuia • Descoperirea macabra a fost facuta de o adolescenta care a vazut trupul neinsufletit atarnand de creanga unui copac • Barbatul suferea de o depresie puternica dupa ce...

Buna ziua Iasi, 2 Decembrie 2016