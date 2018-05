Descoperirea unor insecte sau alte mici fiinte preistorice fosilizate in chihlimbar nu este nimic neobisnuit. Insa ce se afla in aceasta bucata de rasina fosilizata, gasita in Myanmar, este ceva nemaintalnit pana acum. Arheologii si-au dat seama ca in...

Antena 3, 19 Iunie 2017