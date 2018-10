O dată inscripţionată pe o vilă din Pompeii care era în renovări reprezintă cea mai precisă dovadă a datei când Vezuviu a erupt, eveniment care a dus la îngroparea oraşului antic roman sub un strat de cenuşă.

Astfel, cercetătorii ştiu acum că, în 17 octombrie 79 e.n., Vezuviu a erupt. Inscripţia nu are un an, dar nu a fost scrisă pentru a fi permanentă. A fost scrisă în cărbune pe un zid alb care probabil urma să fie ornamentat cu fresce. Inscripţia ilustrează „a 16-a zi înainte de calenda lui noiembrie” (1 noiembrie,... citeste mai mult