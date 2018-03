Procurorii care se ocupa de cazul lui Florin Buliga, criminalul din Brasov care si-a omorat sotia si cei doi copii, au decis sa-i faca analize de sange asasinului. Ce au descoperit dupa raportul medical schimba tot ce se stia pana acum.

„Am primit rezultatele preliminare ale analizelor care arata prezenta unei substante care se regaseste la consumatorii de canabis. Am solicitat o expertiza completa care se va efectua la Mina Minovici si care ne va arata momentul exact in care au fost consumate substantele. Droguri au fost gasite si in masina suspectului, iar dosarul a fost inaintat la DIICOT pentru cercetari“, a declarat Daniel... citeste mai mult