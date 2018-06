O echipă internaţională de cercetători a identificat „amprentele” mai multor metale pe una dintre cele mai puţin dense exoplanete descoperite până acum.

Echipa formată din cercetători de la University of Cambridge şi de la Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), din Spania, au folosit Gran Telescopio Canarias (GTC) pentru a observa WASP-127b, un gigant gazos cu cer parţial senin şi semnături chimice ale metalelor în atmosfera sa, potrivit Descopera.

WASP-127b are o rază de 1,4 ori mai mare decât cea a lui Jupiter, dar are doar 20% din masa sa. Planeta nu are corespondent... citeste mai mult