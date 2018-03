Descinderi ale mascatilor: In locuintele a doi braileni au fost gasite 98.020 tigarete de contrabanda

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Braila, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Braila, au efectuat perchezitii domiciliare la doua adrese de pe raza municipiului Braila, la persoane despre care existau informatii ca au preocupari in sfera contrabandei cu tigari.

