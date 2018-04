Deschiderea unui restaurant McDonald's in Romania, mai scumpa decat crezi O investitie de 2,5 milioane de lei a fost necesara pentru deschiderea unui restaurant McDonald’s. Este vorba de al doilea restaurant de acest tip deschis de Premier Restaurants Romania, operatorul francizelor McDonald’s in Romania.

Compania are 69 de restaurante deschise in Romania, in 21 de orase, fiind lider al pietei de restaurante cu servire rapida. In total, opereaza 134 de restaurante in locatii importante, mai mult de jumatate cu McDrive si McCafe.

Restaurantul se... citeste mai mult