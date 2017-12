Deschide punga, crestine, si poate si sufletul! La inceputul "lunii cadourilor", Institutul National de Statistica publica datele la noua luni din 2017, potrivit carora, cheltuielile gospodariilor au contribuit cel mai mult, mai exact cu 6,1%, la cresterea economica, iar consumul final s-a majorat cu 9,7%.

In acelasi... spirit, nu este de mirare ca, la sfarsit de an, aceasta contributie si consumul, in general, sa creasca si mai mult. Veti fi observat ca, in fiecare an, ceea ce se cheama... preajma a Craciunului se largeste tot mai mult, ajungand tot mai aproape de luna noiembrie sau intrand, practic, in... citeste mai mult

Vineri, 00:34 in Editoriale, Vizualizari: 30 , Sursa: Manager in