Derby-ul Sepsi-CSM Satu Mare se vede la FRBTV

Federația Română de Baschet a anunțat programul meciurilor televizate între 2-5 noiembrie. Astfel printre meciurile ce vor putea fi urmărite de iubitorii baschetului se află și derby-ul SEPSI-CSM Satu Mare din etapa a 5-a a Ligii Naționale.

Iată programul televizărilor:

Vineri, 2.11.2018

BCMU FC Arges Pitesti – Dinamo Stiinta Bucuresti (ora 18:00, LNBM etapa V, in direct pe DIGI SPORT)

Sambata, 3.11.2018

CSM CSU Oradea vs. BC CSU Sibiu (ora 20:45, LNBM etapa V, in direct pe DIGI SPORT)

Duminica, 4.11.2018

ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe – CS Municipal Satu Mare (ora 19:00, LNBF etapa V, in direct pe FRB TV si pe www.prosport.ro si sport.ro)

Luni, 5.11.2018

