La sediul Federației Române de Fotbal, a avut loc tragerea la sorți a sferturilor de finală pentru Cupa României la categoriile de vârstă sub 19 ani şi sub 17 ani. Echipa fanion a Aradului mai este prezentă în competiție doar cu grupa de Under 17, care – însă – are parte de cel mai greu adversar posibil.

Pe 14 martie, pe terenul din Sânnicolau Mic ajunge CS U Craiova, singura echipă ce se află peste puștii lui Sandu Gaica în clasamentul seriei de Vest al Ligii Elitelor, după primele 8 confruntări stagionale. Partida e programată să înceapă la ora... citeste mai mult

acum 44 min. in Sport, Vizualizari: 29 , Sursa: Glasul Aradului in