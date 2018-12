Deputatul Simona Bucura Oprescu, mesaj de Anul Nou

Deputatul de Argeș, Simona Bucura Oprescu a transmis un mesaj către toți argeșenii, cu ocazia Noului An care începe peste câteva ore:

Îmi doresc să trecem în Noul An sănătoși !

Îmi doresc să trecem în Noul An împăcați cu noi și cu ceilați!

Îmi doresc ca bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze familia, căminul, munca, să ne dea înțelepciune și lumină în viețile noastre!

LA MULȚI ANI!

Un an 2019 cu bucurii!



