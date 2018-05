Robert Sighiartău, despre Stelian Dolha: Domnul Dolha are un loc foarte bun în PNL, am un mare respect pentru domnul Dolha foto Mesagerul de BN Întrebat ce părere are despre faptul că deputatul Stelian Dolha a decis să plece din sediul PNL și să își...

Mesagerul, 2 Septembrie 2016