Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a anunţat, marţi seară, că va redepune în Parlament, iniţiativa legislativă care prevedea castrarea chimică a pedofililor.

”Iată, că încă o dată, intuiţia mea şi flerul politic ( şi nu numai ) sunt prea revoluţionare poate pentru unii ! Acum 3 ani , am depus iniţiativa legislativă privind castrarea chimica a pedofililor , castrare chimica care exista aproape in toate ţările europene şi in SUA , chiar şi in Republica Moldova şi care prin tratamentul aplicat pedofililor , ar fi eliminat pornirile psihopate ale acestor pedofili... citeste mai mult