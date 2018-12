„Nu am discutat cu preşedintele Klaus Iohannis de la o întâlnire pe care am avut-o cu dânsul cred că în urmă cu vreo trei săptămâni. Alte discuţii cu dl preşedinte nu am avut nici în fapt, nici pe telefon. Nu am telefonul domniei sale, nu am discutat cu domnia sa, nu am fost sunat de domnia sa, de absolut nimeni de la Palatul Cotroceni. Dacă cineva speculează că ar fi fost o discuţie cu dl preşedinte Iohannis este eventual o temere a unora, dar acest lucru nu s-a produs. Este adevărat că, la un moment dat, m-am îndreptat spre preşedintele de şedinţă, dl Iordache, şi i-am... citeste mai mult

acum 53 min. in Politica, Vizualizari: 26 , Sursa: Adevarul in