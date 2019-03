PREGÃTIRI… Se apropie campania electoralã, astfel cã primãvara a început în fortã pentru Filiala ALDE Vaslui, dupã ce ultimele trei luni au fost unele de mobilizare generalã pentru a definitiva si confirma structurile pe care le are Alianta Liberalilor si Democratilor Europeni la nivelul întregului judet. Desi are doar jumãtate de an de când a preluat conducerea ALDE Vaslui, deputatul Daniel Olteanu a reusit, alãturi de echipa pe care o are alãturi, o crestere importantã a cotei de reprezentare a ALDE în judet, astfel cã partidul are acum organizatii în peste 90% din comunele vasluiene. Asa cum se stie deja, cei de la ALDE vor... citeste mai mult