S-au împlinit 23 de ani de când am intrat în politică şi în Partidul Social Democrat, dar am decis azi să mă despart de drumul pe care a luat-o partidul. Nu mă mai regăsesc în PSD, un partid care nu mai reprezintă interesele românilor şi în care nu mai sunt respectate principiile şi valorile în care cred.

În urmă cu 23 de ani am intrat în PSD din dorinţa de a contribui prin expertiza pe care am acumulat-o în mediul privat la dezvoltarea judeţului Satu Mare, considerând că toţi românii au dreptul la o viaţă mai bună. Am activat iniţial ca simplu membru, am fost apoi 4 mandate consilier judeţean, iar acum sunt