Deputatul neafiliat Remus Borza a declarat, miercuri, de la Tribuna Parlamentului, că indemnizaţia de 9.000 de lei pe care parlamentarii o primesc este „decentă”, afirmând că aleşii nu pot veni „desculţi” la serviciu şi că „un demnitar prost plătit este vulnerabil la prostie şi la corupţie”.

„Şi alaltăieri, când am discutat pe moţiunea simplă pe muncă am vorbit despre ipocrizia şi populismul unor colegi. Ce ipocrizie e mai mare decât să votezi împotriva propriilor indemnizaţii şi să te calci pe picioare la casierie ca să le încasezi? Nu am văzut niciun semnatar din cei 52 pe moţiunea simplă că s-au legat cu lanţuri ca o formă de protest împotriva... citeste mai mult