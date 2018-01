"În weekend am stat cu toţi avocaţii, am eliminat multe dintre amendamente, erau peste 100 şi ceva de amendamente, am modificat multe dintre ele ca şi formă, uitându-mă cum era forma în Codurile Penale din alte state. Abuzul în serviciu, de exemplu, propunerea mea va fi să îl dezincriminăm pentru că în 90% dintre state este dezincriminat. Deci pragul nu-şi are rostul. O redefinire a abuzului în serviciu, da.", a declarat Cătălin Rădulescu.

azi, 15:54 in Politica, Sursa: Realitatea