Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan s-a arătat sceptic în ceea ce priveşte bunele intenţii ale actualului Guvern legat de finalizarea lucrărilor la şoseaua de centură a municipiului Suceava. În opinia sa, alocarea insuficientă de fonduri va face imposibilă darea în folosinţă a şoselei de centură în cursul acestui an.

„Din păcate, cu ocazia dezbaterii şi adoptării Legii bugetului de stat pentru anul 2019, am constatat că Guvernul a alocat pentru acest an credite bugetare insuficiente, de numai 61.097.000 de lei, rămânând a se aloca în următorii 4-5 ani diferenţa de 49.655.000 de lei pentru acoperirea integrală a costurilor. Alături...