Deputatul Emilia Meirosu a demisionat din PSD! Surse: Urmeaza Simionescu!

ProRomania, partidul lui Victor Ponta, a mai castigat un deputat PSD. De data aceasta este vorba de Emilia Meirosu, ex-deputat PSD de Braila, care si-a anuntat astazi demisia chiar in plenul Parlamentului Romaniei. Ea si-a motivate decizia de a i se alatura lui Ponta pentru ca presedintele PSD Liviu Dragnea are “meritul” de a contribui “la discreditarea femeii in politica”.

Meirosu este o foarte apropiata colaboratoare a fostului primar Aurel Simionescu, cel care a si propulsat-o pe un loc eligibil pe listele pentru parlamentare. Surse politice sustin... citeste mai mult