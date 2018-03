Deputatul Cristian Sefer recompenseaza elevii premianti

Elevi ai scolii gimnaziale „Nicolae Petrescu“ Crivat au vizitat vineri Palatul Parlamentului.

Pe 27 martie, la invitatia domnului deputat Cristian Sefer, 30 de elevi ai scolii gimnaziale „Nicolae Petrescu“ Crivat din judetul Calarasi, insotiti de profesorul Emilia Rotaru, au vizitat Palatul Parlamentului.

Asadar, in saptamana altfel, elevii premianti au avut ocazia sa cunoasca, chiar in zi de sarbatoare nationala - Unirea Basarabiei cu Romania, cea mai reprezentativa institutie dintr-un stat democratic.

Domnul deputat si-a exprimat bucuria de a recompensa in acest fel elevii cu rezultate bune la invatatura.

Biroul de presa al deputatului Cristian George SEFER

