Deputatul Cristian Sefer, interesat de eficacitatea OUG nr. 60/2017

Prin Ordonanta de Urgenta nr. 60/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost eliminata posibilitatea autoritatilor si institutiilor publice, persoanelor juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute lege sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, suma ce putea fi scazuta din obligatia de plata datorata... citeste mai mult

acum 40 min. in Locale, Vizualizari: 27 , Sursa: Ziarul Impact in