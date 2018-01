”Bravo, Carmen Dan, şah mat! Ca membru vechi, al partidului meu,PSD, solicit întrunirea de urgentă a CEX -ului, pentru a hotărî , dacă , după ieşirea necontrolata şi nestatutară a premierului Tudose , mai susţinem echipa Tudose -Ciolacu la guvernare , şi dacă după ieşirile repetate in mass- media , contrare pozitiilor partidului , şi insubordonarea fata de deciziile partidului , mai pot fi menţinuţi in funcţie , aceşti doi colegi , care nu au înţeles nici in ultimul ceas , ca nu au ajuns prin niciun concurs in aceste funcţii , ci au... citeste mai mult

azi, 00:23 in Politica, Vizualizari: 33 , Sursa: Mediafax in