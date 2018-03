Deputatul Corina Bogaciu este întruchiparea perfectă a parlamentarului care tace şi încasează. Prezenţă extravagantă în Legislativ, într-un an de mandat, Bogaciu a vorbit doar 34 de secunde şi nu a iniţiat nici o propunere legislativă. Dar încasează lunar o indemnizaţie de zece mii de lei.

Corina Bogaciu este de mai bine de un an deputat în Parlamentul României. Nu s-a remarcat cu nimic şi asta pentru că activitatea sa e egală cu zero. Chiar dacă a semnat în calitate de iniţiator majoritatea legilor depuse de colegii săi din PSD, probabil... citeste mai mult